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Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер

Погоду в Приморье определяет циклон
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Последний весенний день в Приморье был теплый и солнечный, к вечеру начался дождь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Минувшей ночью дожди распространились на всю территорию края, выпало 1–9 мм. Ночью похолодало до +2…+11 °С.

Во Владивостоке утром было солнечно, к середине дня небо затянуло облаками, вечером прошел небольшой дождь. Максимальная температура остановилась на отметке +20 °С, ночью понизилась до +11 °С.

Сегодня, 1 июня, погоду в Приморском крае будет определять циклон, который смещается по Японскому морю, и его фронтальные разделы. Пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Прохладно, +10…+16 °С, на западе края во второй половине дня прояснит, воздух прогреется до +18…+22 °С.

В приморской столице сегодня облачно, в первой половине дня прошел небольшой дождь, после полудня существенных осадков не ожидается. Температура воздуха +12…+15 °С.

В течение следующих суток циклон продолжит медленно смещаться по Японскому морю в восточном направлении, и по-прежнему будет влиять на погоду Приморья. На большей части края сохранятся дожди, наиболее интенсивные ночью в центральных и восточных районах. Температура ночью +3…+10 °С. Дневной фон температур будет на 2–4 градуса ниже, чем накануне, и составит +11…+19 °С.

Во Владивостоке ночью есть вероятность небольшого дождя, днем без существенных осадков. Утром будет дуть сильный ветер. Ночью +7…+9 °С, днем +12…+15 °С. 

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