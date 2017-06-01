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Общество

В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий

Сильные дожди накроют край
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных явления в связи со смещением фронтальных разделов циклона, вышедшего из Китая на западную акваторию Японского моря. Днем 1 июня и ночью 2 июня на территории края пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В ближайшие сутки ожидается увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения и затруднения движения по автодорогам в результате подтопления и размыва дорожного полотна; подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций подъем уровня воды на малых реках и ручьях края, с подтоплением сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, на реках южной половины края возможен подъем уровня воды до 1,0 м, без значительных разливов и затоплений; аварии на линиях электропередач, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) линий электропередач и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ; нарушения в работе системы жилищно-коммунального хозяйства.

Жителям края рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и экстремальных видов отдыха на период действия предупреждения.

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