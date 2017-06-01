Циклон возле Китая выбрасывал на берег и переламывал суда

Экипажи спасены

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В конце мая китайское судно «XINGYUN 789» дало сигнал бедствия и запросило срочной помощи в районе залива Бохай в Желтое море. На помощь были направлены два шельфовых буксира-снабженца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Морской бюллетень».

Подойдя к аварийному сухогрузу, экипажи увидели драматическую картину – «XINGYUN 789» разломился на две части и тонул. 5 человек цеплялись в районе надстройки. Трех человек спасли буксиры, двух моряков в последние минуты выдернул вертолет китайской морской спасательной службы.

Циклон Мора выкинул на пляж вблизи города Читтагонга китайский балкер. У японского балкера на рейде порта Сичан подорвало якорь и произошло касание грунта.