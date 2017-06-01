Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток

Разговоры об искусстве, кинематографе и современности

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В среду, 31 мая, во Владивостоке состоялся творческий вечер с советским, российским и американским кинорежиссером и сценаристом, общественным и политическим деятелем Андреем Кончаловским, сообщает РИА VladNews. Встреча посвящена 80-летию режиссера.

Встреча состоялась в театре имени Горького. Примечательно, что посмотреть на любимого кинорежиссера было много желающих, поэтому свободных мест в зале не было вообще.

Андрей Сергеевич поделился своими размышлениями, рассказал о своих творческих проектах прошлого и настоящего и традиционного ответил на вопросы зрителей.

Также Андрей Кончаловский пообещал в следующем году привезти свои театральные постановки Чехова.