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Спорт

Пилот из Владивостока - в числе призеров второго этапа российской дрифт-серии РДС-Восток

В субботу пилоты сражались в одиночных заездах, в воскресенье настал черёд парного дрифта
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Второй этап российской дрифт-серии (РДС-Восток) прошёл в Хабаровске в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Победителем соревнований по количеству баллов за оба дня стал хабаровчанин Егор Шумилкин, на втором месте - Эдуард Маляров из Владивостока, третий - пилот из Благовещенска Макар Черныш. Погода в Хабаровске в эти дни позволила болельщикам сполна насладиться автомобильным праздником и увидеть дрифт высокого класса.

«Этап дался очень тяжело. Сама поездка была под вопросом, но всё же поехал. А в парных заездах в топ-4 у меня ещё возникли проблемы с мотором – работало только пять цилиндров из шести. И если в топ-4 проехал более-менее, то в финале уже начал отставать от Шумилкина – машина вообще перестала ехать, потому и проиграл. А так взял бы первое место без проблем. Я рассчитывал встать на пьедестал почета, но место было не принципиально», - рассказал Эдуард Маляров.

В субботу пилоты сражались в одиночных заездах, в воскресенье настал черёд парного дрифта. Накал в эти дни был нешуточный. Так, в субботу опытный гонщик Макар Черныш и новичок Хамран Мержоев серьёзно повредили свои машины о бетонные блоки. Победителем одиночных заездов в субботу стал гонщик из Владивостока Константин Авшаров, который, к слову, этим этапом открыл для себя дрифт-сезон, в итоге у Константина пятое место в личном зачёте.

В командном зачёте в настоящее время лидирует команда «Summit Motors» (Макар Черныш и Алексей Передерей), на втором месте пилоты «Team Yokohama» (Екатерина Седых и Максим Седых). Разница всего в 19 баллов красноречиво говорит о том, что и далее в командном зачёте продолжится нешуточная борьба.

Напомним, что в личном зачёте первого этапа РДС-Восток золото взял пилот из Благовещенска, на минувших соревнованиях – хабаровчанин. Сумеет ли представитель Владивостока завоевать золото третьего этапа – зависит и от болельщиков в том числе. Третий этап РДС-Восток пройдёт на «Приморском кольце» меньше чем через три недели – 17 и 18 июня. Подробности можно узнать на сайте www.rdsvostok.ru.

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