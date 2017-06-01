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Общество

В Приморье частично снят противопожарный режим

За два с половиной месяцев возбуждено 16 уголовных дел
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Особый противопожарный режим в Приморье отменен на всех территориях края, кроме Красноармейского, Пожарского и Тернейского районов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что в лесах Красноармейского, Пожарского и Тернейского районов края все еще сохраняется высокий класс пожарной опасности из-за большого количества хвойных деревьев.

Напомним, что особо противопожарный режим в крае был введен 15 марта, именно в этого времени было запрещено проводить сельхозпалы, разжигать костры в лесу.

За нарушение противопожарного режима в Приморье оштрафовано около 300 человек, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей, также возбуждено 16 уголовных дел.

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