В Приморье частично снят противопожарный режим

За два с половиной месяцев возбуждено 16 уголовных дел

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Особый противопожарный режим в Приморье отменен на всех территориях края, кроме Красноармейского, Пожарского и Тернейского районов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что в лесах Красноармейского, Пожарского и Тернейского районов края все еще сохраняется высокий класс пожарной опасности из-за большого количества хвойных деревьев.

Напомним, что особо противопожарный режим в крае был введен 15 марта, именно в этого времени было запрещено проводить сельхозпалы, разжигать костры в лесу.

За нарушение противопожарного режима в Приморье оштрафовано около 300 человек, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей, также возбуждено 16 уголовных дел.