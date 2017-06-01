Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров

Хищники проявили интерес к людям

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Двух тигров заметили автомобилисты в районе Арсеньева, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Автолюбители двигались по лесу, когда внезапно из кустов появился полосатый хищник. Люди решили притормозить, чтобы получше рассмотерть животного. В этот момент из леса показался и второй тигр. Хищники не пытались напасть на людей, а наоборот, с интересом рассматривали гостей леса.

Однако, очевидцы же проявили безудержный интерес. Автор видео не скрывал своих эмоций от увиденного.

Напомним, в этом году это далеко не первый случай выхода тигров к людям. Так, в Шкотовском районе 18 января местные жители увидели полосатого хищника, недалеко возле Лучегорска приморцы обнаружили тигрицу, разгуливающую с тигренком.

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