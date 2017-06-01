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Стало известно, где в Приморье «гуляет» туберкулез

Заболеваемость среди детей и взрослых в регионе далеко обошла среднероссийский уровень
Фото: lechenie-simptomy.ru Фото: lechenie-simptomy.ru
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Где в Приморье, и без того не самом благополучном регионе РФ по туберкулезу, наиболее активно «гуляет» это страшное заболевание, стало известно из Постановления главного санитарного врача региона о введении ежегодных осмотров населения на предмет болезни, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, показатель заболеваемости туберкулезом в регионе превышен в сравнении с общероссийским в 2,6 раза и сейчас составляет 127,8 случая на 100 тысяч человек. Превышен и показатель по туберкулезу у детей (в 2,2 раза, составляет 38,7 случая на 100 тысяч детей и подростков - что, однако, ниже, чем в 2014 и 2015 годах). При этом, заболеваемость среди несовершеннолетних коррелирует с заболеваемостью среди взрослых. Причем порядка 60% заболевших детей и подростков воспитываются в семьях с низким уровнем жизни.

И без того высокий среднекраевой уровень по болезни превышен в следующих муниципалитетах края: Октябрьский (231,2), Михайловский (208,4), Черниговский (141,7), Хорольский (159,9), Шкотовский (139,4), Пожарский (157,8), Спасский (148,3) и Тернейский (146,5) районы, а также Дальнереченский городской округ (160,2).

Смертность от туберкулеза в Приморье - еще одна грустная цифра. Она составила по итогам 2016 года 22,6 на 100 тысяч приморцев. В отдельных муниципалитетах она выше этого среднего показателя: в Анучинском (74,6), Октябрьском (67,6), Черниговском (56,1) районах, в Дальнереченске (54,8) и Партизанске (46,2).

В 2016 году лишь чуть более половины (56,6%) населения, подлежащего профилактическим осмотрам, прошли обследование. Особенно низкий охват был зафиксирован в Яковлевском, Шкотовском, Кировском, Красноармейском и Тернейском районах, а также в Артеме.

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