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Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье

Ущерб превысил 80 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Ранее судимый житель Находки признан виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в марте 2017 года лицом, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления.

На этот раз жертвой фигуранта стала девушка, которая произвела снятие денежных средств в банкомате. Проследовал за ней, он сначала вырвал мобильный телефон, а затем схватился за дамскую сумочку и стал с силой выдергивать ее из рук потерпевшей, нанося при этом удары в спину жертве.

Протащив упавшую девушку по асфальту, ему удалось завладеть сумкой, после чего злоумышленник скрылся с места преступления. В результате этого потерпевшей причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 80 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

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