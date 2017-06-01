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Туберкулез атакует Приморский край

Главный государственный санитарный врач Приморья подписал постановление о введении ежегодных проверок населения на это заболевание
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Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Главный государственный санитарный врач Приморья подписал постановление о введении в регионе ежегодных проверок населения на туберкулез, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Болезнь всерьез атакует Приморский край: несмотря на снижение заболеваемости впервые выявленным туберкулезом в 2016 году по отношению к 2012 году на 21,5 %, показатель заболеваемости составил почти 128 случаев на 100 тысяч человек - и превысил показатель заболеваемости по РФ в 2,6 раза.

По нормативам, в регионах России, муниципальных образованиях с показателем заболеваемости населения туберкулезом 60 и более случаев на 100 тысяч населения кратность профилактических медицинских осмотров на туберкулез должна быть не реже 1 раза в год.

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