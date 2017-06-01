В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий 14:44, 01 июня В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток 14:21, 01 июня Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток (Видео)
Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке 14:16, 01 июня Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке (Фото)
Новостная лента
Июнь, 01 четверг
15:24
Владивосток: Год без мэра
15:24
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
15:24
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
15:16
Во Владивостоке помогают женщинам решать интимные проблемы
15:04
Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке Видео
14:52
​Черно-белое погружение в природу Фото
14:44
В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий
14:38
Сакура расцвела на острове Русский Фото
14:34
Primorye.ru обновил дизайн Фото
14:27
Местному жителю показали, что такое тюнинг по-владивостокски Видео
14:21
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток Видео
14:16
Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке Фото
14:05
Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров Видео
13:54
Московские хирурги помогли приморцам Видео
13:44
​Зачем погружать котенка в гипноз? Фото
13:39
Луч-Энергия продолжит выступать в первой лиге
13:35
В Приморье автомобиль вылетел в кювет Фото
13:24
Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки Видео
13:13
Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации
13:01
В Приморье на трассе горит автомобиль Фото
12:51
​Музыканты Jazz Acoustic Project выступят с большим сольным концертом Фото
12:38
"8 канал" подарил детям игру в боулинг Видео
12:27
Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана
12:20
Ученые обнаружили рецепторы шестого вкуса - «вкуса воды»
12:11
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
12:02
Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей Эксклюзив
11:53
В квартире Владивостока произошел пожар
11:49
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
11:47
МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях
11:32
Во Владивостоке пьяный таксист сбил девушку
11:21
В СПЧ осудили клетки для подсудимых в российских судах
11:11
Работа в Приморье заинтересовала студентов из центральной России
10:58
Несовершеннолетние устроили игры на железной дороге в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4140 (79) от 01 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Год без мэра
На ловца и рыба плывет
100-летние открытки детства
Лето началось с грозовых раскатов
Фотоловушки направят на встречку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Во Владивостоке помогают женщинам решать интимные проблемы

Местные жительницы могут бесплатно сделать пластическую операцию
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока смогут сделать бесплатно реконструктивно-пластическую операцию по полису ОМС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Сообщается, что консультацию можно будет получить с 20 по 30 июня. Прийти на осмотр к специалистам приглашаются женщины в возрасте до 45 лет, страдающие от опущения органов малого таза и сопутствующих нарушений. Этим пациенткам сотрудники роддома № 3 Владивостока готовы не просто оказать консультативную помощь, а провести операции по интимной пластике с применением высоких технологий.

Отметим, что при осуществлении подобных вмешательств доступ к зоне дефекта осуществляется без разрезов передней брюшной стенки, что является очевидным преимуществом использования данных методов. Современный подход к выполнению реконструктивно-пластических операций позволяет избежать каких-либо видимых постоперационных рубцов на теле женщины и сохранить его красоту. При необходимости применяется лапароскопическая ассистенция.

Во время предыдущего этапа в больницу обратилось порядка 50 женщин. Всем этим пациенткам будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в виде реконструктивно-пластических операций. Предварительные даты их проведения уже назначены. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые обнаружили рецепторы шестого вкуса - «вкуса воды»
12:20, 01 июня 2017 Ученые обнаружили рецепторы шестого вкуса - «вкуса воды»

Их отключение приводит к тому, что воду не отличить от силиконового масла

Ученые создали суперантибиотик
02:07, 01 июня 2017 Ученые создали суперантибиотик

Эксперименты продолжаются

Жирная пища влияет на мозг ребенка как наркотики, - ученые
17:52, 31 мая 2017 Жирная пища влияет на мозг ребенка как наркотики, - ученые

Исследование проводилось на грызунах

Недостаток сна разрушает мозг, - ученые
16:45, 31 мая 2017 Недостаток сна разрушает мозг, - ученые

Специалисты провели исследование

Приморские специалисты нашли в сметане антибиотики
13:42, 31 мая 2017 Приморские специалисты нашли в сметане антибиотики

может нанести огромный вред здоровью

Онкомаркеры не всегда укажут на рак
03:07, 31 мая 2017 Онкомаркеры не всегда укажут на рак

Если вы решили обследоваться самостоятельно, важно помнить о некоторых нюансах

В каком возрасте у женщин бывает лучший секс
01:40, 31 мая 2017 В каком возрасте у женщин бывает лучший секс

Компания Natural Cycles провела опрос