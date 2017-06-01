Во Владивостоке помогают женщинам решать интимные проблемы

Местные жительницы могут бесплатно сделать пластическую операцию

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока смогут сделать бесплатно реконструктивно-пластическую операцию по полису ОМС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Сообщается, что консультацию можно будет получить с 20 по 30 июня. Прийти на осмотр к специалистам приглашаются женщины в возрасте до 45 лет, страдающие от опущения органов малого таза и сопутствующих нарушений. Этим пациенткам сотрудники роддома № 3 Владивостока готовы не просто оказать консультативную помощь, а провести операции по интимной пластике с применением высоких технологий.

Отметим, что при осуществлении подобных вмешательств доступ к зоне дефекта осуществляется без разрезов передней брюшной стенки, что является очевидным преимуществом использования данных методов. Современный подход к выполнению реконструктивно-пластических операций позволяет избежать каких-либо видимых постоперационных рубцов на теле женщины и сохранить его красоту. При необходимости применяется лапароскопическая ассистенция.

Во время предыдущего этапа в больницу обратилось порядка 50 женщин. Всем этим пациенткам будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в виде реконструктивно-пластических операций. Предварительные даты их проведения уже назначены.