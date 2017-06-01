В Приморье на трассе горит автомобиль

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VadNews.
Инцидент произошел в Козьмино, поселок в Приморском крае России, на берегу бухты
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VadNews.
Инцидент произошел в Козьмино, поселок в Приморском крае России, на берегу бухты
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Возбуждено уголовное дело
Никто не пострадал
Информация уточняется
Нарушитель приговорен к лишению свободы
С детьми и их родителями проведены профилактические беседы
Ребенок возвращен родителям
Проводится проверка