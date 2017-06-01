​Зачем погружать котенка в гипноз? 13:44, 01 июня ​Зачем погружать котенка в гипноз? (Фото)
В Приморье автомобиль вылетел в кювет 13:35, 01 июня В Приморье автомобиль вылетел в кювет (Фото)
Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки 13:24, 01 июня Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки (Видео)
Новостная лента
Июнь, 01 четверг
13:53
Владивосток: Год без мэра
13:53
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
13:53
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
13:44
​Зачем погружать котенка в гипноз? Фото
13:39
Луч-Энергия» продолжит выступать в первой лиге
13:35
В Приморье автомобиль вылетел в кювет Фото
13:24
Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки Видео
13:13
Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации
13:01
В Приморье на трассе горит автомобиль Фото
12:51
​Музыканты Jazz Acoustic Project выступят с большим сольным концертом Фото
12:38
"8 канал" подарил детям игру в боулинг Видео
12:27
Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана
12:20
Ученые обнаружили рецепторы шестого вкуса - «вкуса воды»
12:11
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
12:02
Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей Эксклюзив
11:53
В квартире Владивостока произошел пожар
11:49
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
11:47
МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях
11:32
Во Владивостоке пьяный таксист сбил девушку
11:21
В СПЧ осудили клетки для подсудимых в российских судах
11:11
Работа в Приморье заинтересовала студентов из центральной России
10:58
Несовершеннолетние устроили игры на железной дороге в Приморье
10:46
Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»
10:44
Трехлетний малыш сбежал из детского сада во Владивостоке
10:42
В Фокино найден обглоданный труп Фото
10:31
Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве
10:19
Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий
10:10
Поиски пропавшего в Приморье грибника продолжаются
09:59
Во Владивостоке открыли парусный сезон Фото
09:49
Утренний трафик во Владивостоке осложнил самосвал Фото
09:47
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
09:42
Во Владивостоке заканчивается суд по громкому делу охранников Пушкарева
09:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4140 (79) от 01 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Год без мэра
На ловца и рыба плывет
100-летние открытки детства
Лето началось с грозовых раскатов
Фотоловушки направят на встречку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье на трассе горит автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VadNews.

Инцидент произошел в Козьмино, поселок в Приморском крае России, на берегу бухты Козьмина залива Находка. Сейчас там горит автомобиль-универсал, причина пожара пока неизвестно. На данный момент огнем охвачен весь кузов авто. Пожарных на месте происшествия пока нет.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана
12:27, 01 июня 2017 Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана

Возбуждено уголовное дело

В квартире Владивостока произошел пожар
11:53, 01 июня 2017 В квартире Владивостока произошел пожар

Никто не пострадал

Серьезное ДТП произошло в Приморье
11:49, 01 июня 2017 Серьезное ДТП произошло в Приморье

Информация уточняется

Во Владивостоке пьяный таксист сбил девушку
11:32, 01 июня 2017 Во Владивостоке пьяный таксист сбил девушку

Нарушитель приговорен к лишению свободы

Несовершеннолетние устроили игры на железной дороге в Приморье
10:58, 01 июня 2017 Несовершеннолетние устроили игры на железной дороге в Приморье

С детьми и их родителями проведены профилактические беседы

Трехлетний малыш сбежал из детского сада во Владивостоке
10:44, 01 июня 2017 Трехлетний малыш сбежал из детского сада во Владивостоке

Ребенок возвращен родителям

В Фокино найден обглоданный труп
10:42, 01 июня 2017 В Фокино найден обглоданный труп

Проводится проверка