В Приморье на трассе горит автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VadNews.

Инцидент произошел в Козьмино, поселок в Приморском крае России, на берегу бухты Козьмина залива Находка. Сейчас там горит автомобиль-универсал, причина пожара пока неизвестно. На данный момент огнем охвачен весь кузов авто. Пожарных на месте происшествия пока нет.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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