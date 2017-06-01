Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В Приморье на территории школы найдент труп женщины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Находка, на территории одной из местных школ. В районе старой заброшенной теплицы было обнаружено тело женщины. По словам очевидцев, ей около 30-35 лет. Женщина вела аморальный образ жизни, злоупотребялала наркотиками и торговала собственным телом. Кроме того, у женщины имеется несовершеннолетняя дочь, которую она сдала в Дом Малютки.

Специалистам еще предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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