Местному жителю показали, что такое тюнинг по-владивостокски

Сотрудники автосервиса раскрыли секреты

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники автосервиса показали местным жителям, как выглядит тюнинг по-владивостокски, сообщает РИА VladNews.

Мужчина обратился в один из автосервисов Владивостока, рассказав, что ранее он решил установить на свой автомобиль марки Lexus GX 460 модную выхлопную трубу. Однако после небольшого тюнинга появился грохот, своими силами решить проблему не удалось.

Специалисты, подняв иномарку, обнаружили то, что их, в прямом смысле слова, шокировало. Как оказалось, предыдущие мастера из кардана автомобиля Toyota Caldina соорудили выхлопную трубу.