В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий 14:44, 01 июня В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток 14:21, 01 июня Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток (Видео)
Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке 14:16, 01 июня Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке (Фото)
Новостная лента
Июнь, 01 четверг
15:24
Владивосток: Год без мэра
15:24
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
15:24
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
15:16
Во Владивостоке помогают женщинам решать интимные проблемы
15:04
Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке Видео
14:52
​Черно-белое погружение в природу Фото
14:44
В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий
14:38
Сакура расцвела на острове Русский Фото
14:34
Primorye.ru обновил дизайн Фото
14:27
Местному жителю показали, что такое тюнинг по-владивостокски Видео
14:21
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток Видео
14:16
Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке Фото
14:05
Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров Видео
13:54
Московские хирурги помогли приморцам Видео
13:44
​Зачем погружать котенка в гипноз? Фото
13:39
Луч-Энергия продолжит выступать в первой лиге
13:35
В Приморье автомобиль вылетел в кювет Фото
13:24
Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки Видео
13:13
Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации
13:01
В Приморье на трассе горит автомобиль Фото
12:51
​Музыканты Jazz Acoustic Project выступят с большим сольным концертом Фото
12:38
"8 канал" подарил детям игру в боулинг Видео
12:27
Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана
12:20
Ученые обнаружили рецепторы шестого вкуса - «вкуса воды»
12:11
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
12:02
Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей Эксклюзив
11:53
В квартире Владивостока произошел пожар
11:49
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
11:47
МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях
11:32
Во Владивостоке пьяный таксист сбил девушку
11:21
В СПЧ осудили клетки для подсудимых в российских судах
11:11
Работа в Приморье заинтересовала студентов из центральной России
10:58
Несовершеннолетние устроили игры на железной дороге в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4140 (79) от 01 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Год без мэра
На ловца и рыба плывет
100-летние открытки детства
Лето началось с грозовых раскатов
Фотоловушки направят на встречку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Местному жителю показали, что такое тюнинг по-владивостокски

Сотрудники автосервиса раскрыли секреты
Фото: guru-tuning.com Фото: guru-tuning.com
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники автосервиса показали местным жителям, как выглядит тюнинг по-владивостокски, сообщает РИА VladNews.

Мужчина обратился в один из автосервисов Владивостока, рассказав, что ранее он решил установить на свой автомобиль марки Lexus GX 460 модную выхлопную трубу. Однако после небольшого тюнинга появился грохот, своими силами решить проблему не удалось.

Специалисты, подняв иномарку, обнаружили то, что их, в прямом смысле слова, шокировало. Как оказалось, предыдущие мастера из кардана автомобиля Toyota Caldina соорудили выхлопную трубу. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации
13:13, 01 июня 2017 Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации

По итогам конкурсного отбора получателями субсидий по коммунальных и другим платежам в этом году стали 19 организаций

Во Владивостоке работают эвакуаторы
12:11, 01 июня 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД

Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей
12:02, 01 июня 2017 Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей

Произошло 70 ДТП

Работа в Приморье заинтересовала студентов из центральной России
11:11, 01 июня 2017 Работа в Приморье заинтересовала студентов из центральной России

Заключено 18 договоров о будущем трудоустройстве со студентами из Петербурга и Нижнего Новгорода

Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве
10:31, 01 июня 2017 Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве

Сделку стоимостью от 4 миллиардов рублей сопровождает Российский аукционный дом

Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий
10:19, 01 июня 2017 Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий

Изучение вихревых пучков — популярное направление в современной физике

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:36, 01 июня 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание