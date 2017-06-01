Во Владивостоке школьники сдали ЕГЭ по математике

ЕГЭ за прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке школьники продолжают сдавать ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вчера, 31 мая, прошел экзамен по математике – базовый уровень. Как отметили специалисты образования, сдача проходит в штатном режиме.

В целом, ЕГЭ за прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. В то же время в проведении ЕГЭ периодически появляются изменения. Так, напомним, что в 2015 году экзамен по математике был разделён на базовый и профильные уровни. А единый госэкзамен по иностранном языку два года назад пополнился разделом «Говорение».

Неизменными остаются запреты и ограничения: так, существует полный запрет на использование средств сотовой связи. Причем он распространяется для всех – учеников, преподавателей, организаторов экзамена, присутствующих представителей СМИ и наблюдателей.

Для сдачи ЕГЭ было подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях, в которых проходит сдача, установлены камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году 2211 человек. Все школьники сдают два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Ёще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1393 школьника, что составило 63% от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – история, которую пожелали сдавать 917 человек. На третьем месте – физика, 701 школьник. Самой непопулярной стала география: на экзамен по этой дисциплине пришли 156 человек.