Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки

Мужчина вовремя заметил свою оплошность

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Владивостокский таксист решил увезти с собой пистолет от колонки автозаправки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на одной из автозаправочных станций Владивостока по улице Шилкинская. Водитель такси по каким-то причинам не убедился в отсутствии заправочного пистолета в баке своего авто марки Toyota Prius и начал движение. Естественно, пистолет оторвался от шланга. К счастью, водитель такси вовремя заметил свою оплошность и остановился почти на автозаправке для дальнейшего разбирательства.

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