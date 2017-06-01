В канун 1 июня Общественный совет при УМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов №1 и №2. Более 70-ти ребят приехали на территорию отдельного батальона патрульно-постовой службы пострелять из настоящего ружья и попробовать солдатскую кашу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке
В гостях у полицейскихВладивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.
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