Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке

В гостях у полицейских

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В канун 1 июня Общественный совет при УМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов №1 и №2. Более 70-ти ребят приехали на территорию отдельного батальона патрульно-постовой службы пострелять из настоящего ружья и попробовать солдатскую кашу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.