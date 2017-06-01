Ученые обнаружили рецепторы шестого вкуса - «вкуса воды»

Их отключение приводит к тому, что воду не отличить от силиконового масла

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Эксперименты на мышах показали, что на воду реагирует отдельная группа рецепторных клеток. Список базовых вкусов может пополниться еще одним – «вкусом воды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Традиционно считается, что человек различает четыре основных вкуса: кислый, сладкий, горький и соленый. В последние годы к ним часто добавляют пятый – умами, для которого на языке имеются особые рецепторы. Теперь же этот список может дополниться и шестым вкусом, «вкусом воды». Новое исследование готово поставить точку в вековой загадке о том, обладает ли вода вкусом и как мы отличаем ее от других жидкостей.

Юки Ока с коллегами из Калифорнийского института технологий провели поиски вкусовых клеток-рецепторов воды в тканях языка мыши. Ученые отключали у грызунов то одну, то другую популяцию вкусовых рецепторов. Затем они омывали их ротовую полость водой и следили, какие рецепторные клетки срабатывают в ответ.

Неожиданностью для авторов оказалась активация обычных рецепторов кислого вкуса. Животные, у которых эти рецепторы не действовали, куда дольше затруднялись с правильным выбором жидкости для питья, если им предъявляли воду в одной миске, а в другой – безвкусное, бесцветное, не пахнущее силиконовое масло.

Тогда ученые обратились к оптогенетике – методике, которая позволяет получить нейроны, возбуждаемые светом. Рецепторы кислого вкуса мышей «включались» импульсом синего лазера. Грызунов приучали пить воду из носика, после чего экспериментаторы заменили настоящую воду такой искусственной стимуляцией, отметив, что никакой разницы животное, по-видимому, не почувствовало. Некоторые, особенно сильно страдавшие от жажды, мыши «пили» таким образом из носика, делая до 2 тыс. лаканий за 10 минут. И они не осознавали, что это иллюзия.

Теперь авторы планируют выяснить, как именно рецепторы кислого реагируют на воду. Возможно, она просто смывает с них слюну, меняя рН среды.