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Общество

Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации

По итогам конкурсного отбора получателями субсидий по коммунальных и другим платежам в этом году стали 19 организаций
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Как получить субсидии и финансовую поддержку на проведение мероприятий от администрации города, а также стать соискателями краевых и президентских грантов, представителям общественных некоммерческих организаций в ходе круглого стола рассказали вчера, 31 мая, в администрации города Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В заседании круглого стола приняли участие руководители 64 общественных организаций. представители администрации города Владивостока и Приморского края.

«Администрацией города Владивостока общественным организациям оказываются два вида финансовой поддержки. Это субсидии на возмещение расходов по коммунальным и другим платежам, а также финансовые гранты на проведение интересных и значимых для города мероприятий и проектов», - рассказал Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Напомним, что по итогам конкурсного отбора получателями субсидий по коммунальных и другим платежам в этом году стали 19 организаций. Среди них - общество слепых, «Благое дело», общество инвалидов «Ковчег», общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», Совет многодетных родителей, Союз садоводов, татаро-башкирская организация «Дуслык», общество глухих и другие общественные объединения.

Финансовую поддержку на проведение мероприятий в этом году получили 9 организаций, среди которых - «Авиапоиск», общество инвалидов «Владивосток», Боевое братство, Союз российской молодёжи и другие. На проведение мероприятий в приморской столице они получили от администрации города Владивостока финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей.

В рамках прошедшего круглого стола рассказали также о том, как стать соискателями поддержки от администрации Приморского края и о том, как принять участие в конкурсах на президентские гранты.

Специалисты отметили, что готовы оказать и всю консультативную помощь общественным организациям города. Более подробную информацию о субсидиях, грантах и консультативной поддержке представители общественных объединений Владивостока могут узнать в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города по адресу: улица Ильичева, 15, каб. 38 и 39 «а», а также по телефонам: 2614-089, 2614-397.

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