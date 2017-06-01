Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке

Большие звезды светят малым

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Именно под таким названием во Владивостоке прошел детский футбольный турнир. Всероссийские соревнования носят имя Александра Тихоновецкого, одного из самых знаменитых игроков клуба "Луч-Энергия". Футболист лично следил за борьбой, в которой сошлись 12 команд со всего Приморья.