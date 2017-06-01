В клубе Водолей прозвучит цыганский джаз

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Музыканты Jazz Acoustic Project выступят с большим сольным концертом

В клубе Водолей прозвучит цыганский джаз

Музыканты Jazz Acoustic Project исполнят джазовую музыку в стиле знаменитого гитариста Джанго Рейнхардта на сцене клуба «Водолей» в пятницу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Стиль этот называется Цыганский джаз или джаз-мануш (jazz-manouch - мануш по-французски - цыган). И это не случайно, ведь основатели стиля, в том числе и Джанго, были французскими цыганами, и в их музыке отчётливо прослушиваются цыганские мотивы. Рейнхардт вместе с коллегой-скрипачом Стефаном Граппелли написали более двухсот прекрасных композиций, считающихся классикой этого стиля.

В ноябре прошлого года, когда во Владивостоке проходил XIII Международный джазовый фестиваль, коллектив Jazz Acoustic Project выиграл приз зрительских симпатий и получил сертификат на проведение сольного концерта в Приморской филармонии. Концерт состоялся в мае и собрал полный зал.

«Мы рады были показать в Приморье наш стиль, наш саунд, – поделился соло-гитарист Александр Дьяченко. И очень рады, что люди отозвались и пришли на концерт в таком количестве. Собралась прекрасная публика и ей огромное спасибо за поддержку. Теперь нас ждёт полная концертная программа, даже больше, чем в филармонии, в клубе «Водолей», 2-го июня, в пятницу, в 22:30. В этом есть что-то кармическое - мы ещё застали BSB, но судьба не свела нас в плане сотрудничества. Теперь JAP имеет обновлённый и расширенный состав, а во Владивостоке теперь есть клубное место, где звук и пространство позволят выразить весь наш масштаб.

И в день концерта, 2-го июня в 12:00, Jazz Acoustic Project будут в прямом эфире на радио Владивосток FMю Это стоит послушать, тем более, в эфире будут разыграны бесплатные билеты на вечерний концерт в «Водолее».

Jazz Acoustic Project объединил участников из нескольких городов – Санкт-Петербурга, Уссурийска и Владивостока. И на концерте в Водолее он выступит в следующем составе: Александр Дьяченко – гитара, Антон Мамонтов - гитара, вокал, Сергей Кабанов - контрабас, вокал, Павел Авдющенко - кларнет, саксофон, Анна Степанова – вокал, Александра Бегункова – скрипка, Евгений Архипов – баян, Никита Гришин – перкуссия, Иван Киселёв - ударные, труба. Делать звук на этом, без сомнения, интересном концерте, будет звукорежиссёр Дмитрий «Фес» Удовиченко.

Jazz Acoustic Project исполнят как аутентичные мануш-композиции - Minor swing, Les yeux noirs, которая в русском варианте называется «Очи чёрные», известнейшую яркую «Swing gitan» - «Свингующий цыган», так и мэйнстримовые вещи свинговых оркестров 30-х годов. Несколько современных песен в собственной аранжировке и многое другое. Ну и конечно, будет много сюрпризов и необычных моментов, чем и запоминается каждое выступление коллектива.

JAP познакомит слушателей с уникальной частью музыкальной истории, которая близка каждому русскому человеку. Характерный, наполненный, задиристый цыганский джаз уже завоевал большое количество поклонников, а в исполнении талантливых музыкантов Jazz Acoustic Project приобрёл ещё и новые черты.