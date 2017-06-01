Московские хирурги помогли приморцам

Подопечные Русфонда уже в скором времени смогут вернуться к нормальной жизни

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Ряд сложнейших операций на сердце с применением эндоваскулярной методики во Владивосток приехали провести московские хирурги. В числе их пациентов некоторые подопечные Русфонда – в частности, Бетти де Нова и Никита Борщун, средства на операции которым помогли собрать вы, наши зрители, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.