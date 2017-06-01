​Черно-белое погружение в природу

Галерея «Арка» откроет владивостокцам прелесть тихой природы

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Выставка корейского фотохудожника Чо Ин Чжына «Природа. Взгляд извне» открылась в галерее «Арка» во Владивостоке. 30 черно-белых фотографий, снятых на пленочный фотоаппарат, идеально обработанных, представил на суд приморской публики корейский мастер.

- Эта выставка состоялась благодаря Андрею Мартынову, куратору Московской биенналле современного искусства, - рассказала корреспонденту РИА VLadNews владелица галереи «Арка» Вера Глазкова. - Мы знакомы много лет, а сейчас он плотно занимается современным корейским искусством. Именно Андрей предложил нам выставки Чо Ин Чжына. В Сеуле мы встретились с господином Чо, мне очень понравились его работы, вот так и получилась выставка.

Интересно, что Чо Ин Чжын – хотя он и занимается высокопрофесииональной фотографией – по образованию дантист и, собственно, этим и зарабатывает на жизнь. Но любовь к фотографии идет с ним с юности, и потому достиг в черно-белой пленочной съемке почти что совершенства.

Работы Чо Ин Чжына – это фотографии природы. Море и камни. Сухой ковыль на снегу. Деревья у воды… Черно-белые, словно выписанные тушью, они смотрятся почти как графика…

- Для меня не было сомнений, что выставлять – я специализируюсь на пейзаже, и мои выставки – это пейзаж прежде всего, - сказал Чо Ин Чжын. - Все мои фото сделаны в Корее, но не там, куда толпами приводят туристов. Я много путешествую по Корее, снимаю там, где редко бывают отдыхающие…

Мой стиль называют интернациональным, многие коллеги, зрители говорят, что мои фото могли бы быть сделаны в их странах… Но ведь природа сама по себе интернациональна! А вдохновляет меня Корея. И в итоге получается вот такая эклектика. И еще – я не люблю снимать созданное человеком, мне нравится нетронутая природа, я никогда не вмешиваюсь в ее творение, даже камня не сдвину ради красивого кадра. Все – естественно, все так, как задумано природой.

Потому и название выставки «Природа. Взгляд извне».