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​Зачем погружать котенка в гипноз?

Поучительный и добрый спектакль дарит детям Приморский театр кукол
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

3 июня на сцене Приморского театра кукол состоится премьера спектакля «Как научить умываться котенка» по пьесе современного российского драматурга Маши Лукашкиной. Это одновременно забавный, наполненный театральными чудесами и в то же время поучительный спектакль, которым театр завершает сезон.

- В нашем репертуаре, - рассказал корреспонденту РИА VladNews Виктор Бусаренко, главный режиссер театра кукол, - уже есть постановка по пьесе Маши Лукашкиной «Мышка-хвастунишка». Когда автор прислала нам еще одну пьесу, мы решили взять и ее. В пьесе есть очень четко дозированная дидактичность, поучительность, и она продолжит серию наших воспитательных спектаклей «Про царя коварного и Вовку-пожарного», «Веселый урок дяди Степы»… Мы – театр педагогический, и такие сказки нам нужны.

На мой взгляд, спектакль получился в меру забавный, близкий и понятный и детям, и взрослым. В пьесе простые, обаятельные, легкие стихи, и вообще ее творчество – оно в хорошем смысле наивное, позитивное, но не примитивное ни в коем случае.

Есть в ней и неожиданные повороты – с гипнозом, романтической сценой с луной, и все вместе это – целое приключение в жизни маленького существа.

Мы использовали тростевые куклы, нашему зрителю это очень нравится, также привнесли в спектакль немало театральных чудес – исчезновение, неожиданное появление, пролет звезды, ну и так далее. Все эти находки наши и художника спектакля Ольги Семеновой очень украшают постановку, делая ее оригинальной, зрелищной.

Постановка «Как научить умываться котенка» - последняя в череде премьер завершающегося сезона. 3 июня театр кукол в 12 часов пригласит зрителей на первый показ нового спектакля, а в 14 часов сыграет эту постановку еще раз – для детей из неблагополучных семей, из коррекционных центров. Подобную акцию театр кукол уже много лет проводит вместе с Российским Детским фондом, приурочивая ее к 1 июня, дню защиты детей.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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