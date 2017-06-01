В преддверии дня защиты детей 8 канал поздравил воспитанников детского дома, организовав для них праздник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"8 канал" подарил детям игру в боулинг
Подарки на День защиты детейВладивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.
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