"8 канал" подарил детям игру в боулинг

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Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

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