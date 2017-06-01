Во Владивостоке пьяный таксист сбил девушку

Нарушитель приговорен к лишению свободы

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в сентябре 2016 года на участке дороги Университетский проспект о. Русский.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела управлял транспортным средством таксомоторной компании. Не уступив дорогу девушке, переходившей проезжую часть, автомобиль под его управлением совершил наезд на пешехода.

У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму, тупую закрытую травму грудной клетки, перелом костей таза.

В судебном заседании водитель вину признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцам лишения свободы. С учетом частичного присоединения наказания (назначенного ему ранее за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств), окончательно к отбытию подсудимому определено реальное лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 500 тыс. рублей.