Сакура расцвела на острове Русский

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Совсем молодые деревца, посаженные год-два назад уже радуют обитателей кампуса и гостей своим цветением, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Одни деревца еще совсем молоды и смогли набрать буквально по несколько бутонов, другие, старше всего на год стоят все в розовых цветах. Сад разрастается — в этом году в здесь, на территории кампуса было посажено еще 150 деревьев сакуры, привезённых японским обществом «Тояма-Владивосток». Пройдет несколько лет и сакуровый сад будет радовать горожан. А сегодня здесь уже цветут сакуры наскольких сортов — от почти белых до насыщенно розовых, с лепестками в один ряд и махровыми цветами…