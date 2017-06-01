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Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в Чугуевском районе выявили двухкомнатную квартиру, в которой был прописан гражданин Узбекистана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в апреле 2017 года 61-летний житель села Чугуевка без намерения предоставить жилое помещение для пребывания поставил на учет иностранного гражданина, который фактически проживал в подсобном помещении магазина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Мужчине грозит наказание в иде штрафа в размере до полумиллиона рублей. 

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