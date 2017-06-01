Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей

Произошло 70 ДТП

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду сотрудники ГАИ остановили 13 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены соответствующие протоколы.

Всего за сутки во Владивостоке граждане нарушили ПДД 309 раз: это 13 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, три непристегнутых ребенка, 18 протоколов по фактам тонировки не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 11 авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 63 раза нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 59 транспортных средств.

По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 59 пешеходов, 3 водителей автобусов и 22 таксистов.

На дорогах столицы Приморья произошло 70 ДТП, из которых 52 - с материальным ущербом. Составлено 11 европротоколов.