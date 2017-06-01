В квартире Владивостока произошел пожар

Никто не пострадал

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В среду вечером, 31 мая, во Владивостоке по улице Авраменко, 6 произошло возгорание, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали корреспонденты РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорание поступило в 18:58. Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что из квартиры шел дым, горел матрац.

Возгорание было локализовано в 19:07, ликвидировано – в 19:19.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники.

В происшествии никто не пострадал.