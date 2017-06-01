МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях

Об этом заявил начальник управления "К" Алексей Мошков

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

МВД России отметило высокую активность "групп смерти" в интернете; об этом заявил начальник управления "К" МВД России Алексей Мошков в ходе пресс-конференции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня мы фиксируем достаточно серьезный всплеск "групп смерти" в интернете. Мы принимаем шаги, которые нам позволят в будущем активно бороться с ними", - сказал Мошков.

Он добавил, что новые поправки в УК РФ, предусматривающие до семи лет тюремного заключения за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе и через "группы смерти" в соцсетях, помогут МВД "предпринимать конкретные действия, которые упредят преступления и помогут нам спасти много детских жизней".