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Трехлетний малыш сбежал из детского сада во Владивостоке

Ребенок возвращен родителям
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции по Первореченскому району местные жители привели малолетнего ребенка, который самостоятельно гулял на улице без присмотра взрослых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Трехлетний малыш был обнаружен у дороги на улице Карбышева.

Сотрудники полиции обзвонили детские сады, расположенные в это районе. Было установлено, что в одном из учреждения отсутствует ребенок, схожий по приметам.

Установлено, что отец привел ребенка в детский сад и оставил его в группе. Мальчик самостоятельно оделся и вышел на улицу.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела разъяснительную работу с родителями и персоналом детского сада. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено представление для принятия мер общественного реагирования.

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