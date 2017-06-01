Трехлетний малыш сбежал из детского сада во Владивостоке

Ребенок возвращен родителям

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции по Первореченскому району местные жители привели малолетнего ребенка, который самостоятельно гулял на улице без присмотра взрослых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Трехлетний малыш был обнаружен у дороги на улице Карбышева.

Сотрудники полиции обзвонили детские сады, расположенные в это районе. Было установлено, что в одном из учреждения отсутствует ребенок, схожий по приметам.

Установлено, что отец привел ребенка в детский сад и оставил его в группе. Мальчик самостоятельно оделся и вышел на улицу.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела разъяснительную работу с родителями и персоналом детского сада. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено представление для принятия мер общественного реагирования.