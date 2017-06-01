В Фокино найден обглоданный труп

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В Приморье найден обглоданный труп мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино. В одном из зданий по улице Марии Цукановой работники почувствовали неприятный запах и незамедлительно сообщили об этом в полиции. Как выяснилось позже, в вентиляции был обнаружен труп мужчины, разложившийся и уже обглоданный грызунами.

По информации источника РИА VladNews, мужчина пропал еще зимой, а весной его тело обнаружили в вентиляции здания.

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что мужчина работал в этом здании сапожником.На данный момент по факту обнаружения трупа проводится проверка.

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