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Актуальный комментарий

В СПЧ осудили клетки для подсудимых в российских судах

Глава Совета отметил, что вина подсудимого не доказана
Фото: reporter.vesti-ukr.com Фото: reporter.vesti-ukr.com
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Клетки для подсудимых на процессе должны применяться в исключительных случаях, в других ситуациях подозреваемых следует помещать за обычные стойки; об этом заявил глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Я полагаю, что нам нужно на уровне федерального закона, в частности, в Уголовно-процессуальном кодексе, установить, что подсудимый может быть помещен в специально приспособленное помещение по соображениям безопасности, учитывая тяжесть совершенного им насильственного преступления", - сказал Федотов журналистам в среду по итогам семинара-совещания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Действительно, такого убийцу как Чикатило, наверное, надо было содержать в каких-то особых условиях, а все остальные подсудимые должны находиться без всяких клеток, если они не представляют угрозу безопасности находящихся в зале судебного заседания", - подчеркнул он.

Как считает глава СПЧ, для подсудимых, которые подозреваются в неопасных преступлениях, необходимо просто установить своего рода выгородки, стойки.

"Никого нельзя держать в клетке, если это не установлено законом и если это не необходимо в демократическом обществе и правовом государстве", - подчеркнул Федотов, отметив, что люди на процессе не должны находиться в клетках, как животные.

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