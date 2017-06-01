Несовершеннолетние устроили игры на железной дороге в Приморье

С детьми и их родителями проведены профилактические беседы

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В Находке в районе железнодорожной станции «Бархатная» выявлены двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 11 лет, которые вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны родителей, подвергли свою жизнь и здоровье смертельной опасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.

С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы о правилах безопасности, разъяснила ответственность за совершение противоправных действий. На родителей составлен протокол об административном правонарушении.