Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве

Сделку стоимостью от 4 миллиардов рублей сопровождает Российский аукционный дом

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Недостроенный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке выставлен на аукцион в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Российского аукционного дома. Прием заявок открыт с 1 июня по 10 июля. Торги назначены на 14 июля этого года.

Гостиничный комплекс во Владивостоке по адресу Набережная, 13 будет продаваться по системе открытых английских торгов (на повышение). Начальная цена - 4 153 240 100 руб. Шаг аукциона - 5 миллионов рублей.

Российский аукционный дом специализируется на продаже активов крупнейших гос. компаний и частного бизнеса. Компания предоставляет услуги сопровождения сделки "под ключ". В пакет входит создание презентационных материалов. Так, для продажи пятизвездочного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке созданы поэтажные планы на двух языках, а также красочный буклет на английском языке с проектом отеля.

На данный момент на объекте:

- Здание 1 (Лит. А, А1, А2): бетонный каркас здания готов; работы по устройству кровли завершены; остекление и облицовка фасада здания выполнены; смонтировано полностью 16 лифтов, монтаж и отделка приоритетных зон закончены;

- Здание 2: бетонный каркас комплекса готов на 100%, завершены работы по устройству кровли, закончен монтаж купола комплекса, остекление фасада выполнено, завершены работы по устройству скважины для комплекса;

- Конференц-зона: бетонный каркас здания готов на 100%, работы по облицовке фасада выполнены, необходимо производство отделочных работ;

- Автопарковка: бетонный каркас здания готов на 100%, устройство кровли выполнено;

- Благоустройство выполнено на 80%;

- Построены сети наружного водопровода ДУ 500 мм от пр. Красного знамени до Объекта для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.