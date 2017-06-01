В Фокино найден обглоданный труп 10:42, 01 июня В Фокино найден обглоданный труп (Фото)
Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве 10:31, 01 июня Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве
Поиски пропавшего в Приморье грибника продолжаются 10:10, 01 июня Поиски пропавшего в Приморье грибника продолжаются
Новостная лента
Июнь, 01 четверг
10:51
Владивосток: Год без мэра
10:51
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
10:51
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
10:46
Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»
10:44
Трехлетний малыш сбежал из детского сада во Владивостоке
10:42
В Фокино найден обглоданный труп Фото
10:31
Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве
10:19
Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий
10:10
Поиски пропавшего в Приморье грибника продолжаются
09:59
Во Владивостоке открыли парусный сезон Фото
09:49
Утренний трафик во Владивостоке осложнил самосвал Фото
09:47
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
09:42
Во Владивостоке заканчивается суд по громкому делу охранников Пушкарева
09:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:19
Домушник осужден в Приморье
09:09
Гороскоп на 1 июня
08:40
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 июня Адреса
08:35
Лето во Владивосток пришло вместе с циклоном
08:21
Владивостокским школьникам устроили экскурсию по катамарану
07:32
Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
06:08
В Приморье обнаружено зараженное зерно сои
05:02
В микрорайоне Снеговая Падь демонтируют незаконные рекламные конструкции Фото и Видео
04:04
Эксперты: Пенсии россиян никогда не вернутся к докризисному уровню
03:01
Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака
02:07
Ученые создали суперантибиотик
01:29
Владивостокцев приглашают на экологическую квест-игру «Чистый Русский»
00:25
Безнадзорный выгул собак карается штрафом
Май, 31 среда
23:18
Воспитанники детской школы искусств Владивостока станцевали в балете «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра Фото
22:37
Дайверов и волонтеров приглашают принять участие в Международном дне очистки водоемов
21:32
Сегодня стартовал кубок Владивостока по художественной гимнастике
20:09
Администрация города Владивостока проводит экскурсии для общественных организаций Фото
19:19
Во Владивостоке ремонтируют сети ливневой канализации Фото
18:27
Четыре крупнейших негосударственных пенсионных фонда показали убытки от инвестиций
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4140 (79) от 01 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Год без мэра
На ловца и рыба плывет
100-летние открытки детства
Лето началось с грозовых раскатов
Фотоловушки направят на встречку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Элитный недострой в центре Владивостока пустят с молотка в Москве

Сделку стоимостью от 4 миллиардов рублей сопровождает Российский аукционный дом
Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Недостроенный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке выставлен на аукцион в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Российского аукционного дома. Прием заявок открыт с 1 июня по 10 июля. Торги назначены на 14 июля этого года.

Гостиничный комплекс во Владивостоке по адресу Набережная, 13 будет продаваться по системе открытых английских торгов (на повышение). Начальная цена - 4 153 240 100 руб. Шаг аукциона - 5 миллионов рублей.

Российский аукционный дом специализируется на продаже активов крупнейших гос. компаний и частного бизнеса. Компания предоставляет услуги сопровождения сделки "под ключ". В пакет входит создание презентационных материалов. Так, для продажи пятизвездочного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке созданы поэтажные планы на двух языках, а также красочный буклет на английском языке с проектом отеля.

На данный момент на объекте:

- Здание 1 (Лит. А, А1, А2): бетонный каркас здания готов; работы по устройству кровли завершены; остекление и облицовка фасада здания выполнены; смонтировано полностью 16 лифтов, монтаж и отделка приоритетных зон закончены;

- Здание 2: бетонный каркас комплекса готов на 100%, завершены работы по устройству кровли, закончен монтаж купола комплекса, остекление фасада выполнено, завершены работы по устройству скважины для комплекса;

- Конференц-зона: бетонный каркас здания готов на 100%, работы по облицовке фасада выполнены, необходимо производство отделочных работ;

- Автопарковка: бетонный каркас здания готов на 100%, устройство кровли выполнено;

- Благоустройство выполнено на 80%;

- Построены сети наружного водопровода ДУ 500 мм от пр. Красного знамени до Объекта для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий
10:19, 01 июня 2017 Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий

Изучение вихревых пучков — популярное направление в современной физике

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:36, 01 июня 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 1 июня
09:09, 01 июня 2017 Гороскоп на 1 июня

День пройдет хорошо

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 июня
08:40, 01 июня 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 июня

Плановое отключение

Лето во Владивосток пришло вместе с циклоном
08:35, 01 июня 2017 Лето во Владивосток пришло вместе с циклоном

В Приморье сегодня дождь

Владивостокским школьникам устроили экскурсию по катамарану
08:21, 01 июня 2017 Владивостокским школьникам устроили экскурсию по катамарану

Ребятам понравилось на "Москве"

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
07:32, 01 июня 2017 Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока

2 и 3 июня