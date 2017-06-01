Поиски пропавшего в Приморье грибника продолжаются

Пока безрезультатно

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В период с 26 по 31 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции осмотрено 52 кв. км. лесополосы с целью найти пропавшего еще 24 мая грибника, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиск результата не дал.

Напомним, 25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.

31 мая осмотрено 16 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал, продолжится 1 июня. Нарастающим итогом осмотрено 52 кв. км. лесного массива.

Задействовано: 10 человек и три единицы техники, от МЧС России три человека и одна единица техники.