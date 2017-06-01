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Политика и экономика

Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Закон продолжают «шлифовать»
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Подготовленный Минвостокразвития России проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в закон о «дальневосточном гектаре», внесён в Государственную Думу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность подачи гражданами документов о предоставлении земельных участков через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на всей территории России.

Также предусматривается возможность корректировки границ земельного участка с согласия гражданина или предоставления другого участка. Уточняются основания отказа в предоставлении гражданину земельного участка.

Законопроектом предусматривается расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование.

Кроме того, законопроектом уточняется порядок представления органами государственной власти субъектов Федерации информации о территориях, которые определены законом субъекта Федерации и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом №119-ФЗ, в целях отображения такой информации в федеральной информационной системе для предоставления гражданам земельных участков. Уточняется также порядок внесения сведений и ведения Единого государственного реестра недвижимости.

В целях обслуживания и поддержания федеральной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков предусматривается возможность передачи отдельных полномочий Росреестра подведомственному ему федеральному государственному бюджетному учреждению.

Законопроектом также предусматриваются корреспондирующие поправки в Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на уменьшение количества отказов в предоставлении гражданам земельных участков на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование.

Ранее законопроект был одобрен на заседании правительства РФ.

Изменения были инициированы Минивостокразвития в ходе анализа практической реализации закона о «дальневосточном гектаре». Как отметил глава министерства Александр Галушка, применение закона показало необходимость совершенствования механизма предоставления земли.

- Год назад заработал беспрецедентный закон о «дальневосточном гектаре». И заработал успешно. Но, как и все новаторские законы, закон требует «отшлифовки» и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, которым нужно дополнительное законодательное урегулирование. И это совершенно нормальный процесс, над которым мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», - отметил Александр Галушка.

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