Год без мэра: Россияне просили президента обратить внимание на дело Игоря Пушкарева

Открытые письма и петиции в поддержку мэра Владивостока собрали большое количество подписей

Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

После задержания жители Владивостока обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о прекращении дела в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Петиция «Свободу мэру Игорю Пушкареву!» появилась на следующие сутки после ареста главы города, 2 июня. Автором выступила Наталья Скороходова, которая призвала владивостокцев не оставаться в стороне. «Игорь Сергеевич сделал много для развития молодёжной политики. Уделял большое внимание социалке. При нём бюджет города стал бездефицитным», – сообщается в письме. Вскоре после появления документ подписали более 3 тысяч человек.

Одноклассники Игоря Пушкарева, который является уроженцем Забайкалья, написали президенту РФ и генеральному прокурору открытое письмо в поддержку мэра приморской столицы. В письме, в том числе, говорится, что «свою судьбу Игорь связывает с Россией и с Дальним Востоком, доказательством чего служит тот факт, что трое его сыновей получают образование в России. Редко в наше время встретишь такое сочетание политика, успешного бизнесмена, щедрого мецената и образованного, вежливого, душевного человека. И тем более, нам, его землякам, обидно видеть, как его доброе имя «полощут» по федеральным каналам, как будто он преступник, чья вина уже полностью доказана».

А через некоторое время мать Игоря и Андрея Пушкаревых также обратилась к Владимиру Путину с единственной просьбой - дать возможность продолжать лечение Андрею Пушкареву, который был задержан и помещен под домашний арест во время лечения тяжелой травмы.

Также в поддержку мэра Владивостока высказались десятки известных и уважаемых политиков и деятелей культуры, а также общественных деятелей.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.