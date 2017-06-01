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Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти

Временно отстраненный глава прокомментировал годовщину своего задержания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июня, исполнился ровно год с момента задержания главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

В своих социальных сетях временно отстраненный глава рассказал, как прошел этот год в СИЗО.

- Сегодня исполнился ровно год с момента моего задержания. Год, который хочется вычеркнуть из памяти и больше никогда его не вспоминать. К сожалению, это невозможно. Такое не забывают. Испытания, которые посылает судьба, закаляют характер, волю и душу. За год, проведенный в заточении, я особенно почувствовал, как важно оставаться верным своим принципам, идеалам и ценностям. Как бы не складывались личные обстоятельства, нужно верить в лучшее, продолжать работать на благо родного города, региона и страны, чтобы место, где ты живёшь, становилось безопасным, комфортным, красивым и имело будущее. Я искренне так считаю, я в это верю. Верю, что, несмотря на то, что со мной обошлись несправедливо, в угоду политическим интригам, всё разрешится по справедливости. Я верю в мою страну. Верю в ее справедливость. Правда - она одна! На посту главы Владивостока я проработал девять лет, восемь из которых непосредственно принимал участие. Все это время я честно работал на благо города. Вкладывал в его развитие все силы, душу и опыт. Я хотел, чтобы Владивосток стал комфортнее, красивее, современнее и в тоже время не потерял своего неповторимого колорита. Чтобы жители города гордились тем, что они живут во Владивостоке. Не мне давать оценку своей работе, её даст время, но положительные изменения за эти годы в жизни Владивостока налицо. Немного о моём нынешнем положении. В настоящее время я продолжаю знакомиться с материалами дела. И я по-прежнему заявляю - я невиновен! Буду доказывать это в суде. Спасибо всем за поддержку, - написал Игорь Пушкарев.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою

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