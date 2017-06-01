Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
513 Владивосток - Партизанск 13:30
514 Владивосток - Камень-Рыболов 14:20
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
513 Владивосток - Партизанск 13:30
514 Владивосток - Камень-Рыболов 14:20
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