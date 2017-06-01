Домушник осужден в Приморье

Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

23-летний житель Артема осужден на 3 года 6 месяцев за квартирную кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ноябре 2016 года в отдел полиции поступило сообщение от жителя Артема, который рассказал о незаконном проникновении в его квартиру. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что неизвестный, применив лом-гвоздодер, отжал пластиковую балконную дверь и проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Злоумышленник похитил видеотехнику на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого за разбойное нападение жителя Артема, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был заключен под стражу.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.