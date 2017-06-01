Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 июня

Сегодня, 1 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 15.00.
Адреса:
ул. Восьмая
Сегодня, 1 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 15.00.
Адреса:
ул. Восьмая
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