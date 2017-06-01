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Лето во Владивосток пришло вместе с циклоном

В Приморье сегодня дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в конце дня на востоке сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 7...22 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно, небольшой дождь. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха 14...16 °C.

В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха 17...19 °C.

В Находке облачно, утром и днем дождь, вечером сильный. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха 13...15 °C.

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