Лето во Владивосток пришло вместе с циклоном

В Приморье сегодня дождь

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в конце дня на востоке сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 7...22 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, небольшой дождь. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха 14...16 °C.



В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха 17...19 °C.



В Находке облачно, утром и днем дождь, вечером сильный. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха 13...15 °C.