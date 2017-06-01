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Общество

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока

2 и 3 июня
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В пятницу, 2 июня, и в субботу, 3 июня, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

 Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 2 июня, с 8 до 19 часов и в субботу, 3 июня, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

На следующей неделе ярмарка состоится в воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

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