Владивостокским школьникам устроили экскурсию по катамарану

Ребятам понравилось на "Москве"

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления полиции на транспорте совместно с сотрудниками вокзала прибрежных сообщений Владивостока присоединились к акции «Дети и транспорт», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Для пятиклассников средней школы № 46 Владивостока была организована экскурсия по катамарану «Москва». Перед началом экскурсии сотрудники полиции рассказали ребятам о правилах поведения на борту морского судна, мерах безопасности и оснащении средствами спасения на воде. Капитан судна рассказал об устройстве, особенностях строения и конструкции судов катамаранного типа, продемонстрировал оснащение ходового мостика и рабочего места капитана.

В ходе экскурсии ребята задавали массу вопросов - не только капитану судна, но и сотрудникам транспортной полиции. По окончании экскурсии школьники сделали фотографии на память.