Владивостокцев приглашают на экологическую квест-игру «Чистый Русский»

Для участников будет организован трансфер

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 12 июня впервые состоится экологическая квест-игра по очистке территории «Чистый Русский», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организатор – экологический проект «Остров мечты» при поддержке администрации города. Мероприятие состоится на Русском острове, участие в нем бесплатное.

В квесте-игре победит тот, кто соберёт больше всего мусора с учётом требований раздельного сбора, сделает лучшие фото в социальных сетях с тегом #чистыйрусский и отгадает загадки. Победители получат призы.

В рамках мероприятия будут организованы пикник с полевой кухней и концерт популярных владивостокских музыкальных исполнителей – группы «Марлин» и певицы Анастасии Мещеряковой. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь.

Чтобы принять участие в квест-игре, необходимо:

1) собрать команду из 2-4 человек,

2) зарегистрироваться по ссылке https://cleangames.ru/events/cleanrussky

Более подробная информация в группе ВКонтакте «Чистый Русский – экологический квест на острове».

Как отмечают в «Острове мечты», для участников будет организован трансфер, контактный телефон 89247293324, Наталья Якунина (руководитель проекта).

Партнеры мероприятия: международный музыкальный фестиваль V-ROX, Дальневосточное отделение Агентства стратегических инициатив при президенте России, Дальневосточный федеральный университет, администрация Приморья и краевое Законодательное собрание.

Для информации:

Квест-игра «Чистый Русский» пройдет по принципу общероссийского экологического проекта «Чистые игры». За два с половиной года в разных регионах проведено более 50 игр, в которых приняли участие 5 тысяч человек и собрано 130 тонн мусора.