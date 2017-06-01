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Общество

Безнадзорный выгул собак карается штрафом

Сумма - от 1000 рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

На очередном заседании административной комиссии Фрунзенского района Владивостока, состоявшего вчера, 30 мая, было рассмотрено 6 протоколов об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews 

Среди нарушителей гражданин В., который выпустил без надзора гулять возле дома в поселке Минка на острове Русском свою среднеазиатскую овчарку. Соседи написали на хозяина собаки заявление. Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Штраф в размере 1000 рублей был наложен на гражданина М. за то, что он без разрешения изменил фасад капитального гаража – сделал дверь в том месте, где она не предусмотрена проектом. Также мужчине предстоит согласовать произведённые изменения.

Три из рассмотренных на заседании комиссии протокола были составлены на индивидуальных предпринимателей за незаконное размещение складных рекламных конструкций (штендеров) на улицах Адм. Фокина и Алеутской. Предпринимателям были выписаны штрафа в размере 5000 рублей.

Всего по итогам заседания комиссии нарушителям административного законодательства предстоит заплатить штрафы на общую сумму более 18 тысяч рублей.

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