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Ученые создали суперантибиотик

Эксперименты продолжаются
Фото: iStock Фото: iStock
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Американские специалисты создали разновидность препарата «Ванкомицин», который способен бороться с супербактериями, — организмами, обладающими невосприимчивостью к традиционным методам терапии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Это уже третья модификация «Ванкомицина», изменяющая проницаемость стенки клетки бактерии. До этого ученые создали еще две модификации препарата, предполагающие свои отдельные стратегии борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Специалисты полагают, что такой подход позволит избежать развития резистентности бактерий к лекарству.

Однако антибиотик, созданный на базе трех модификаций «Ванкомицина», по оценкам ученых, более чем в тысячу раз эффективнее предыдущего варианта. Во время лечения доза его будет значительно меньше, что позволит предотвратить лишние осложнения от терапии.

В данный момент ученые разрабатывают промышленную технологию синтеза новых версий препарата «Ванкомицин». Пока же в условиях лаборатории изготовление его требует довольно большого количества времени и тщательной подготовки. Создание антибиотика предполагает тридцать промежуточных процедур и химических реакций.  

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