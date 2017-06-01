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Общество

В микрорайоне Снеговая Падь демонтируют незаконные рекламные конструкции

Речь идет о рекламных конструкциях, которые были размещены самовольно
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

За два дня в микрорайоне Снеговая Падь демонтировали уже 12 незаконных рекламных конструкции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На очереди ещё пять. Демонтаж проводится силами администрации города Владивостока и сотрудниками муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

Масштабные работы по очистке городских улиц от несанкционированных рекламных объявлений и рекламных конструкций, портящих внешний вид улиц, ведутся по распоряжению и.о. главы Владивостока Константина Межонова.

Как пояснили в управлении наружной рекламы и информации администрации города, речь идет о рекламных конструкциях, которые были размещены на территории Владивостокского городского округа самовольно, без необходимых разрешительных документов и владельцы которых не установлены.

«Решением комиссии эти рекламные конструкции были признаны установленными незаконно и, соответственно, подлежат демонтажу, - отметил Сергей Пригорнев, главный специалист 1 разряда управления наружной рекламы и информации. – Все демонтированные конструкции размещаются на складе временного хранения. Владельцы данных конструкций вправе забрать своё имущество, предоставив документы, подтверждающие право собственности, и оплатив стоимость работ по демонтажу, транспортировке и хранению».

Стоит отметить, что за незаконную установку рекламной конструкции предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для физических лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

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